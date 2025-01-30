Komşuya Bıçaklı Tehdit: Kapıya Müdahale

Olayın Gelişimi

Komşusuna hakaret eden Ali Ç., daha sonra öfkeyle bıçak çekmeye başladı. Bu durum karşısında şaşıran komşusu Mahmut C., hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay, dün saat 20.00 sularında Kepez ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Ali Ç., apartmanın 2. katında otururken, sokakta gördüğü aynı binanın 1. katında oturan Mahmut C.’ye hakaret etmeye başladı. Mahmut C., bu duruma tepki göstererek Ali Ç.’ye küfür etmemesi gerektiğini söyledi.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Ali Ç., Mahmut C.’nin tepkisi üzerine pencereden sarkarak elindeki bıçağı göstermeye başladı. Bıçağı sağa sola sallayarak, Mahmut C.’ye küfür etmeye devam etti. Mahmut C. durumu polise bildirdikten sonra, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ancak, ekipler olay yerine geldiğinde Ali Ç. kendisini eve kilitledi ve bu durum ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı.