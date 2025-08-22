Kömür Yüklü Tır Konteyner Devrildi

KAZA YERİ VE GÖRÜNTÜLER

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Hadımköy yönünde Haraççı Kavşağı’nda gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 34 ZM 5520 plakalı tır, kavşakta dönüş yaparken arkasındaki kömür yüklü konteyner aniden koparak yola devrildi. O anda tırın yanından bir aracın geçmemesi muhtemel bir felaketi engelledi.

KAZA SONRASI ALINAN ÖNLEMLER

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaza anından hemen önce bir aracın konteynerin devrildiği şeritten geçtiği ve hemen ardından tırın dönüş yaptığı sırada konteynerinin yola düştüğü net bir şekilde gözlemleniyor. Kaza sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı ve polis ekipleri güvenlik önlemlerini aldı. Devrilen konteyner, havadan çekilen görüntülerle belgelenmiş durumda.