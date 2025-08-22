Gündem

Kömür Yüklü Tır Konteyner Devrildi

komur-yuklu-tir-konteyner-devrildi

KAZA YERİ VE GÖRÜNTÜLER

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Hadımköy yönünde Haraççı Kavşağı’nda gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 34 ZM 5520 plakalı tır, kavşakta dönüş yaparken arkasındaki kömür yüklü konteyner aniden koparak yola devrildi. O anda tırın yanından bir aracın geçmemesi muhtemel bir felaketi engelledi.

KAZA SONRASI ALINAN ÖNLEMLER

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaza anından hemen önce bir aracın konteynerin devrildiği şeritten geçtiği ve hemen ardından tırın dönüş yaptığı sırada konteynerinin yola düştüğü net bir şekilde gözlemleniyor. Kaza sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı ve polis ekipleri güvenlik önlemlerini aldı. Devrilen konteyner, havadan çekilen görüntülerle belgelenmiş durumda.

ÖNEMLİ

Dünya

Trump, Biden’ı Sert Sözlerle Eleştirdi

Eski ABD Başkanı Trump, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yalnızca savunma hakkı tanımasının zaferi imkânsız kıldığını belirtti ve "İlginç zamanlar bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.
Dünya

İHA Saldırısında 12 Polis Öldü

Kolombiya'da gerçekleşen bir operasyon sırasında insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 12 polis hayatını kaybetti, 5 polis ise yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.