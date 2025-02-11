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Konağa Dönen Alya ve Cihan

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ALYA’NIN KONAK DÖNÜŞÜ

Ayla Yapım imzalı dizide Cihan, Alya ve Deniz’in peşinden havaalanına kadar gidiyor, ancak onları durdurmuyor. Alya, gitme ve kalma arasında kararsız kaldığı sırada, Deniz Cihan’ı fark ediyor ve gitmekten vazgeçip konağa geri dönüyor. Cihan, Alya’ya havaalanında onu izlediğini açıklıyor ve gitme fırsatı varken neden gitmediğini soruyor.

Alya’nın Cihan’a Cevabı

Alya, Cihan’ın sorusuna “Deniz seni görmeseydi gitmeme izin verecek miydin?” diyerek karşılık veriyor.

14 Şubat Kutlaması

Cihan, Alya’ya yönelik sürpriz bir 14 Şubat kutlaması hazırlıyor. Bu özel gün, ikili arasındaki ilişkinin derinleşmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor. Alya’nın bu durum karşısındaki tepkisi merak ediliyor.

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