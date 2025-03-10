Kongo’da ADF’den Sivillere Saldırı

KONGODA YENİ BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Lubero bölgesinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isimli isyancı grup, sivillere yönelik bir saldırı düzenliyor. Bıçaklı saldırı, Lubero bölgesine bağlı Ngohi köyünde gerçekleşti.

SALDIRIDA CAN KAYBI VE YAĞMALAMA

Saldırıda, 4’ü kadın olmak üzere toplamda 11 sivil hayatını kaybediyor. ADF üyeleri, gerçekleştirdikleri saldırının ardından köydeki bazı evleri yağmalayıp, orayı terk ediyor.

ADF’NİN GEÇMİŞİ VE SİVİL KAYIPLAR

ADF, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 1990’ların sonlarından itibaren aktif olan bir grup olarak biliniyor. Ulusal Kurtuluş Ordusu, Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyeleri tarafından oluşturulan ADF’nin saldırılarında, 2014’ten bu yana binlerce sivilin öldüğü ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği kaydediliyor.