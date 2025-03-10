Kongo’da ADF İsyancılarından Saldırı

SON DÖNEMDEKİ SALDIRILAR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Lubero bölgesinde, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isimli isyancı grubun üyeleri bir saldırı gerçekleştirdi. Bu bıçaklı saldırı, Lubero’ya bağlı Ngohi köyünde sivillere karşı yapıldı.

KAYIPLAR ve YAGMALAR

Saldırıda, 4’ü kadın olmak üzere toplam 11 sivil hayatını kaybetti. ADF üyeleri, köydeki bazı evleri yağmaladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

TARİHSEL ARKA PLANDA ADF

ADF, 1990’ların sonlarından itibaren Uganda ve KDC’de faaliyet göstermeye başladı. Bu grup, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin birleşimiyle kuruldu. ADF’nin gerçekleştirdiği saldırılarda, 2014 yılından bu yana binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce insanın yerinden edildiği bildiriliyor.