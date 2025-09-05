Kongo’da Ebola Salgını Başladı

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’NDE EBOLA SALGINI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, başkent Kinşasa’da düzenlediği basın toplantısında, Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde ilan edilen Ebola salgını ile ilgili son durumu aktardı. Kamba, salgın nedeniyle şu ana kadar 28 Ebola vakasının tespit edildiğini belirtti. Ayrıca, salgın nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bu ölenler arasında 4 sağlık çalışanının bulunduğunu vurguladı. Ölüm oranının yüzde 57 olarak belirlendiğini söyleyen Kamba, rakamların geçici olduğunu ve araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

KAMBA’DAN MÜDAHALE AÇIKLAMASI

Hükümetin, Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizması kurduğunu belirten Kamba, hızlı müdahale ekiplerinin sahaya gönderildiğini, gözetimin arttırıldığını, izolasyon prosedürlerinin hayata geçirildiğini ve cenaze işlemlerinin diğer insanların güvenliğini sağlamak amacıyla yeniden düzenlendiğini aktardı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN DESTEK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC’deki Ebola salgını hakkında sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Ghebreyesus, “Ne yazık ki şu ana kadar 4’ü sağlık çalışanı 15 ölüm bildirildi” diyerek yeni Ebola salgınının doğrulandığını ifade etti. DSÖ ekiplerinin, sağlık çalışanlarını korumak ve hastalara bakım sağlamak için gerekli uzmanları ve tıbbi malzemeleri bölgede konumlandırarak müdahaleyi desteklediğini aktardı.

EBOLA SALGINLARI TARİHİ

Ebola, hastanın ya da ölen kişinin vücut sıvılarıyla doğrudan temas ya da enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaşan ciddi, kanamalı bir viral hastalıktır. KDC’de bu, 1976 yılından bu yana kayıtlara geçen 16’ncı Ebola salgını oldu. Ülkedeki en büyük Ebola salgını ise 2018-2020 yıllarında Kuzey Kivu ve Ituri illerinde yaşandı ve bu süreçte 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.