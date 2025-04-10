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Kongo’da Tekne Kazası Oldu

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KAZA VE KAYIP SAYISI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Equateur eyaletinde bulunan Kongo Nehri’nde yaşanan acı olayda, bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar henüz netleşmezken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi geldi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kızıl Haç Ekvator Bölgesi Başkanı Maitre Kolomba Mampunia’nın yaptığı açıklamada, kazanın Mayita kasabası yakınlarında meydana geldiği ve birçok kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kaybolan kişilerin hala arandığı belirtilirken, teknenin alabora olma sebebiyle ilgili bilgi verilmedi. Olay sonrası bölgedeki arama-kurtarma faaliyetleri yoğun şekilde devam ediyor ve yetkililer, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyuyor.

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