kongre-duyurusu-an-mesele-olacak

Türkiye, “Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde önemli bir dönüm noktası yaşıyor. İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı “silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısından sonra, terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini gerçekleştirdiği ifade edildi. Ancak, fesih kararına ilişkin henüz resmi bir bildirim yapılmadı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, “PKK’nın kongreyi topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurulabilir” ifadesiyle beklentileri artırdı.

KONGRENİN GERÇEKLEŞTİĞİ DUYURULDU

PKK, Öcalan’ın çağrısına uyarak 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında kongresini topladığını açıkladı. Ancak kongrenin nerede yapıldığı ve detayları, güvenlik nedenleri nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmadı. DEM Parti kaynakları, Öcalan’ın bu kongreye doğrudan katılımı için talepte bulunduğunu, fakat bu katılımın fiziksel olarak mı yoksa alternatif yöntemlerle mi gerçekleştiği konusunda kesin bilgi verilmediğini belirtti.

Terör örgütünden yapılacak açıklamalar beklenirken, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan şunları dile getirdi: “PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Buradan paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz. Üzerinden haftalar geçti. Daha önce de, 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK’dan bir açıklama gelmişti. Hemen bir ‘ateşkes’ açıklaması yapmışlardı.”

SONRASI DA ÖNEMLİ

Doğan, “Evet doğru, PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı’nın da konuya ilişkin açıklamalarının siyasete önemli sorumluluklar yükleyeceğini dile getirdi. “Demokratik bir Türkiye için, eşit, adil, kalıcı bir barışın gerçekleştiği bir Türkiye için hazırız” dedi. Ayrıca, “Toplandıklarının duyurulması an meselesi. Buradan ‘Toplandılar mı toplanmadılar mı, karar nasıl açıklanacak’ sorularına yanıt veremeyiz. Toplandıklarını her an duyurabilirler” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili yaptığı son açıklamada, “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek” şeklinde ifadeler kullandı.