“Kongre Seçiminde Sonuçlar 5 Kasım’da Belli Olacak”

SİYASİ YARIŞIN ÖNEMİ

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleştirecek başkanlık seçimleri, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında Kongre’deki çoğunluğu kazanma mücadelesi ile birlikte siyaset gündeminin en önemli maddelerinden biri haline geliyor. Kongrenin üst kanadı olan 100 sandalyeli Senato’da üçte birine denk gelen 34 sandalye ve 435 sandalyeden oluşan Temsilciler Meclisi’nin tamamı yeniden belirlenecek. Bu seçimler, başkanlık yarışı ile beraber Amerikan siyaseti üzerinde büyük etki yaratacak.

ANKETLERİN GÖSTERDİĞİ ÇİZGİ

119. dönem Kongre’nin oluşturulacağı bu seçimler öncesi yapılan anket sonuçları, Cumhuriyetçilerin Senato’da, Demokratların ise Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu eline geçirme ihtimallerinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum, seçimlerin genel seyrini ve politik dengeleri önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor.