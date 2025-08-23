Konkordato Dönemi Sona Ermek Üzere

KONKORDATO SİSTEMİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Ekonomik zorluk yaşayan şirketlerin borçlarını belirli bir çerçeve içinde ödeme imkanı sunan konkordato sistemi, yeni tasarıyla daha işlevsel bir borç yapısına dönüşüyor. Avukat Ege Demiralp, bu düzenlemenin konkordatoyu “zaman kazanma aracından çıkarıp gerçek bir yeniden yapılandırma mekanizmasına dönüştürmeyi” amaçladığını belirtiyor.

Yeni düzenlemenin ana hedefi, alacaklıların korunması. Av. Demiralp’e göre, bundan sonra alacaklılar konkordato sürecinde daha fazla söz hakkına sahip olacak. Böylece, borçlu şirketlerin ticari faaliyetlerinin devamı ve alacaklıların hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

Taslakla birlikte konkordato komiserlerinin yetki alanı genişliyor. Mali tablolar daha sık bir biçimde incelenecek, komiserler de mali açıdan denetlenecek. Görev ihmali veya tarafsızlık ihlalinde bulunan komiserler için daha ağır yaptırımlar uygulanacak.

Yeni düzenleme borçluların malvarlıklarını kötüye kullanmasını engellemeye yönelik etkili denetim araçları sunuyor. Demiralp, “Bu sayede konkordato artık yalnızca zaman kazandıran bir yöntem olmaktan çıkacak, şeffaf ve güvenilir bir yeniden yapılandırma süreci haline gelecek” diyor.

Prof. Dr. Selçuk Öztek’in başkanlık ettiği Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslak, İcra ve İflas Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler öneriyor. Bu adım, Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde konkordato sürecinin daha etkili ve güvenilir hale getirilmesini hedefliyor.