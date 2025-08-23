Konkordato Sürecinde Yeni Dönem Başlıyor

KONKORDATO SİSTEMİ YENİ DÜZENLEMEYLE GÜÇLENİYOR

Ekonomik güçlük çeken işletmelerin borçlarını belirli bir plan çerçevesinde ödeyebilmesini sağlayan konkordato sistemi, yeni bir tasarıyla daha etkili bir borç yapılandırma mekanizmasına dönüşüyor. Avukat Ege Demiralp, bu düzenlemenin konkordatoyu “zaman kazanma aracından çıkarıp gerçek bir yeniden yapılandırma mekanizmasına dönüştürmeyi” hedeflediğini belirtmiş.

ALACAKLILARIN KATILIMI ARTIYOR

Yeni düzenlemenin en önemli noktası, alacaklıların korunması üzerine yoğunlaşıyor. Av. Demiralp’e göre, alacaklılar bundan böyle konkordato sürecinde daha fazla söz sahibi olacak. Böylece, borçlu işletmenin ticari faaliyetlerinin sürekliliği sağlanırken, alacaklıların hak kayıplarının önlenmesi de mümkün olacak.

KOMİSERLERİN DENETİMİ ARTIRILIYOR

Taslak ile konkordato komiserlerinin yetki alanı genişletilmiş. Mali tablolar daha sık bir şekilde denetlenecek ve komiserlerin mali yönleri de gözden geçirilecek. Görev ihmali veya tarafsızlığını zedeleyen davranış sergileyen komiserler için daha ciddi yaptırımlar uygulanacak.

KÖTÜYE KULLANIM ENGELLENİYOR

Yeni düzenleme sayesinde borçluların varlıklarını kötüye kullanmalarını önlemek amacıyla güçlü denetim araçları sunuluyor. Demiralp, “Bu sayede konkordato artık sadece zaman kazandıran bir yöntem olmaktan çıkacak, şeffaf ve güvenilir bir yeniden yapılandırma süreci haline gelecek” diyerek, sürecin önemine vurgu yapıyor.

İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığındaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslak, İcra ve İflas Kanunu’nda da geniş kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Bu düzenleme, Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde konkordato sürecinin daha etkin ve güvenilir olmasını hedefliyor.