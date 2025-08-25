Gündem

Konteynerde Ceset Bulundu, İhbar Edildi

konteynerde-ceset-bulundu-ihbar-edildi

İNSAN HAYATINA VEDA

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Dalyan Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında, konteynerin üstünde hareketsiz bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Cesedin, inşaatta çalışan 60 yaşındaki Mehmet Çur’a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, Çur’un bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi. Olay sonrasında Mehmet Çur’un cansız bedeni, detaylı inceleme için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mehmet Çur’un kesin ölüm nedenini saptamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Manşet

Uzaylı Teknolojilerine Yakın Bakış! Araştırmalar Devam Ediyor

Bilim insanları, Dünya'nın uzaya koni şeklinde bir gölge yaydığını ve bu bölgenin uydulardan uzak, temiz araştırma alanları sunduğunu açıkladı.
Manşet

“Hamilelik Robotu” İddiası Gerçek Değil

Kaiwa Technology'nin hamilelik robotu iddiaları doğrulanmayınca, ilgili üniversiteden resmi bir açıklama geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.