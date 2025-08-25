Konteynerde Ceset Bulundu, İhbar Edildi

İNSAN HAYATINA VEDA

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Dalyan Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında, konteynerin üstünde hareketsiz bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Cesedin, inşaatta çalışan 60 yaşındaki Mehmet Çur’a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, Çur’un bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi. Olay sonrasında Mehmet Çur’un cansız bedeni, detaylı inceleme için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mehmet Çur’un kesin ölüm nedenini saptamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.