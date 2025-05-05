Konut Alacaklar Dikkat: Katkı Payı Zamllandı!

TAPUDA YENİ KATKI PAYI ÜCRETLERİ UYGULAMAYA GİRDİ

1 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, tapu işlemlerinde ödenen katkı payı ücretlerinde zamlı tarifeye geçiş sürecini başlattı. Söz konusu karar ile birlikte, tapu işlemlerinden alınan döner sermaye bedeline yüzde 50 ile yüzde 200 arasında zam yapıldı. Gayrimenkul alımlarında, ev, arsa ve tarla gibi mülkler için ödemenin yapıldığı döner sermaye bedeli 1 Mayıs itibarıyla 3 bin 549 liradan 5 bin 324 liraya yükseldi.

KONUT SATIN ALANLAR İÇİN YENİ MÜKELLEFLİKLER

Yeni düzenlemeye göre, 1 Mayıs 2025 itibarıyla tapunun döner sermaye gösterge ücreti yılbaşında 822 TL’den 1.183 TL’ye çıkarıldıktan sonra, yapılacak yeni zamla birlikte 1.774 TL’ye yükseltildi. Bu gösterge rakamı, şehir merkezlerinde 3 katına kadar çıkabilme potansiyeline sahip. Örneğin, İstanbul Maltepe veya Ankara Keçiören gibi kalabalık ilçelerde bir daire satın alan bireyler, konutun satış bedelinden bağımsız olarak sadece döner sermaye katkı payı olarak 5.323 TL ödeme yükümlülüğü ile karşılaşacak. Belirtilen bu tutar, tapu harcı gibi diğer yasal masrafları kapsamıyor.