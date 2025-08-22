konut-kredisi-1-69-faizle-devam-ediyor

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Konut kredisi faiz oranları, ev sahibi olmak isteyen bireyler için temel bir konu. Son dönemde Türkiye’de konut kredisi faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte, düşük faizli kampanyalar oldukça fazla ilgi çekiyor. Bu kampanyalardan biri, Tüm Emlak Danışmanları Birliği ile Yapı Kredi Bankası arasında yapılan anlaşma ile duyurulan konut kredi kampanyası. “Peki, bu kampanya kimlere özel?” diyenler için belirtmek gerekirse; kampanya, TÜEM üyesi emlakçıların bankaya yönlendirdiği müşterileri kapsıyor. Böylece, yüzde 1,69’dan başlayan faiz oranlarıyla konut kredisi kullanmak mümkün hale geliyor.

KAMPANYALARDA FAİZ ORANLARI BELİRLENDİ

Kampanya çerçevesinde belirlenen faiz oranları şöyle: TÜEM Başkanı Hakan Akçam, sadece Yapı Kredi Bankası ile değil, diğer bankalarla da benzer anlaşmaların yapıldığını ifade ediyor. ING Bank ile yapılan anlaşma doğrultusunda, yüzde 1,79 faiz oranıyla 650 bin liraya kadar konut kredisi kullanmak mümkün olduğu açıklandı. Ek olarak, Akbank ve Garanti Bankası ile uygun faizli kredi görüşmelerinin devam ettiği de kaydedildi.

KREDİ MİKTARI VE GERI ÖDEME PLANI DEĞERLENDİRİLMELİ

Konut kredisi kampanyalarında en çok ilgi çeken konular arasında, alınabilecek kredi miktarı ve geri ödeme planları geliyor. Bu fırsatlar, ev sahibi olmak isteyenlerin dikkate alması gereken önemli unsurlar taşıyor. Kredi kullanmadan önce, faiz oranları, peşinat miktarları ve aylık ödeme planları detaylı şekilde değerlendirilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor.