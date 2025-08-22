Konut Kredisi Faiz Oranı Düşük

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI YÜKSELİYOR

Konut kredisi faiz oranları, ev sahibi olmak isteyenler için en önemli konu. Türkiye’de son dönemlerde bu oranların artması ile birlikte, düşük faizli kampanyalar dikkati çekiyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği ile Yapı Kredi Bankası arasında yapılan anlaşma ile duyurulan konut kredi kampanyası, dikkat çekenlerden biri.

KAMPANYA KİMLERE ÖZEL?

“Peki, bu kampanya kimlere özel?” diyorsanız, kampanya TÜEM üyesi emlakçıların bankaya yönlendirdiği müşterileri kapsıyor. Bu şekilde, yüzde 1,69’dan başlayan faiz oranıyla konut kredisi kullanmak mümkün hale geliyor. Bu kampanya kapsamındaki faiz oranları ise şu şekilde belirlenmiş: TÜEM Başkanı Hakan Akçam, Yapı Kredi Bankası ile birlikte diğer bankalarla da benzer anlaşmaların yapıldığını aktardı. ING Bank ile yapılan anlaşma ile, yüzde 1,79 faiz oranıyla 650 bin liraya kadar konut kredisi kullanılabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Akbank ve Garanti Bankası ile de uygun faizli kredi görüşmeleri devam ediyor.

KREDİ MİKTARI VE GÖRÜŞMELER

Konut kredisi kampanyalarında en çok merak edilen konuların başında, alınabilecek kredi miktarı ve geri ödeme planları geliyor. Bu kampanyalar, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunarken, kredi almadan önce faiz oranları, peşinat miktarları ve aylık ödeme planlarını dikkatlice değerlendirmek büyük önem taşıyor.