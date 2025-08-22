Konut Kredisi Kampanyası Güncel Faizler

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI ARTMAKTA

Konut kredisi faiz oranları, ev sahibi olmak isteyen tüm bireyler için büyük önem taşıyan bir konu. Türkiye’de son dönemlerde yaşanan faiz artışları ile birlikte, düşük faizli kampanyalara olan ilgi artış göstermekte. Bu kampanyalardan biri, Tüm Emlak Danışmanları Birliği ile Yapı Kredi Bankası arasında yapılan anlaşma ile duyurulmuş olan konut kredi kampanyası.

KAMPANYA KİMLERE ÖZEL?

Kampanya, TÜEM üyesi emlakçılar tarafından bankaya yönlendirilen müşterileri kapsamaktadır. Bu sayede, yüzde 1,69’dan başlayan faiz oranları ile konut kredisi almak mümkün hale geliyor. Kampanya dahilinde belirlenen faiz oranları ile ilgili olarak TÜEM Başkanı Hakan Akçam, sadece Yapı Kredi Bankası ile değil, diğer bankalarla da benzer görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

ING Bank ile yapılan anlaşma doğrultusunda, yüzde 1,79 faiz oranıyla 650 bin liraya kadar konut kredisi kullanılabileceği bilgisi verildi. Ayrıca, Akbank ve Garanti Bankası ile de uygun faizli kredi görüşmelerinin devam ettiği belirtilmekte. Ev sahibi olmak isteyen bireylerin en çok merak ettiği konular arasında, alınabilecek kredi miktarı ve geri ödeme planları yer almakta.

KAMPANYA FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLMELİ

Bu tür kampanyalar, konut sahibi olmayı arzulayanlar için önemli fırsatlar sunmakta. Ancak kredi kullanmadan önce faiz oranları, peşinat miktarları ve aylık ödeme planlarını titizlikle değerlendirmek son derece önemli bir konu.