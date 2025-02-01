Konut Kredisinde Faizler Düşüyor Mu?

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIKLAR VE KREDİ BEKLENTİLERİ

Konut fiyatları ve kiralık ev fiyatlarındaki ciddi artış, düşük faizli konut kredi kampanyasının detaylarını gündeme getiriyor. Sıkı kiralık ev fiyatları karşısında kiracılar, ev sahibi olup kendi evlerinin taksitini ödemeye çalışmakta ve çözümü konut kredisinde aramaktadır. Ancak, konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği birçok kişiyi bu karardan geri adım attırıyor. Uzmanlar, “faiz oranları düşecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. Konut almak isteyenler için son veriler oldukça önemli bir konuyu kapsıyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BEKLENTİSİ VE UZMAN AÇIKLAMALARI

Ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Uzmanlar, Mart ayı itibarıyla düşük faizli konut kredisi kampanyasının başlayacağını öngörüyor. Bazı uzmanlar ise, faiz oranlarının %1’in altına çekilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve konut fiyatlarının yaz aylarından itibaren hızla yükselebileceği konusunda uyarıyor. AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, “Krediyle ilgili bir şey çıkması bekleniyor” diyerek, “bu önümüzdeki ay, mart gibi… Faiz oranı yüzde 1,99 konuşuluyor, ancak yüzde 1’in altına çekmek için çalışılıyor” ifadelerini kullanıyor.

KONUT SEKTÖRÜNDEKİ MEVCUT DURUM VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Kira ve barınma sorununa çözüm arayışları devam ederken, Haluk Sert, konuta erişimin kolaylaşması adına kredilerin açılması gerektiğini vurguluyor. Sert, “İnşallah krediyle ilgili bir şey çıkacak bu önümüzdeki ay, mart gibi…” derken, konut fiyatlarındaki maliyet artışlarına da dikkat çekiyor. Uzman, “Bugün bir inşaatın maliyeti en az 1000 dolar. Buna arsa payı eklendiğinde 2000 dolarlarda” diyerek, 100 metrekarelik bir dairenin fiyatının 10 milyon liraya ulaşabileceğini belirtiyor. Ayrıca, sosyal konut üretimi için kamunun arsa üretmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sert, “Ben 6’ncı aydan sonra ciddi bir artış öngörüyorum” diyerek, kiraların da artacağını ifade ediyor.

KADINLARIN KONUT ALIMINDAKİ PAYI ARTIYOR

TÜİK verilerine göre, kadınların konut alımındaki payı Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. 2024 yılında satılan 1,5 milyon konutun %35’inin kadınlar tarafından alındığı gözlemlenirken, en fazla kadın alıcı oranının Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir illerinde, en düşük oranların ise Muş, Ağrı ve Ardahan’da olduğu bilgisine ulaşıldı.