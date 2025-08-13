Konut Satışları Temmuz’da 142,858 Adet

KONUT SATIŞLARINDA GÜÇLÜ ARTIS

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12.4 artarak 142,858 adede ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde ise konut satışları %24.2 artışla 834,751 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Temmuz ayında ipotekli konut satışları %60.3 artarak 18,425 oldu. Ocak-Temmuz döneminde bu sayı %93.2 artış göstererek 121,515 adede ulaştı. Bu rakamlar, ipotekli konut alımlarının yılın ilk yarısında önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında %18.6 azalarak 1,913 adede düştü. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 315 adet ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına gerçekleştirildi. Rus vatandaşlarını 152 konut ile İran ve 135 konut ile Almanya takip etti. Ocak-Temmuz döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları %12.1 düşüşle 11,267 adede geriledi.