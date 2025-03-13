Konut Satışları Yüzde 20,1 Arttı

Türkiye genelindeki konut satışları, 2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artış göstererek 112 bin 818 rakamına ulaştı. Bu dönemde konut satışlarının en yoğun gerçekleştiği iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, en düşük satışların yapıldığı iller ise Ardahan, Tunceli ve Bayburt olarak belirlendi.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDEKİ ARTIŞ

Yılın ilk iki ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 artış gösterdi ve 224 bin 991 rakamına ulaştı. Bu artış, konut sektöründeki hareketliliğin devam ettiğini ortaya koyuyor.

İPOTEKLİ SATIŞLARDAKİ YÜKSEK ARTIŞ

Şubat ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,1 artarak 16 bin 778 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 14,9 olarak kaydedildi. Ocak-Şubat döneminde ipotekli satışlar yüzde 127,3 artarak 33 bin 504 rakamına ulaştı. Bu dönemde Şubat ayında ilk el olarak 3 bin 956, Ocak-Şubat döneminde ise 7 bin 812 ipotekli konut satışı gerçekleştirildi.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ

İpotekli satışların dışında kalan diğer satış türleriyle yapılan konut satışları, Şubat ayında yüzde 12,9 artışla 96 bin 40’a ulaştı. Ocak-Şubat döneminde bu kategoride toplam 191 bin 487 konut satıldı.

İLK EL KONUT SATIŞLARI ARTIYOR

Türkiye genelinde ilk el konut satışları, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 33 bin 784 olarak belirlendi. İlk el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 29,9 olarak hesaplandı. Ocak-Şubat döneminde ise ilk el konut satışları yüzde 23,6 artarak 66 bin 569 rakamına ulaştı.

İkinci el konut satışları, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 79 bin 34’e ulaştı. Bu satışlar, toplam konut satışları içinde yüzde 70,1’lik bir paya sahip oldu. Ocak-Şubat döneminde ise ikinci el satışlar yüzde 31,6 artışla 158 bin 422’ye çıktı.

YABANCILARA SATIŞTA DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışları, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 azalarak bin 457’ye düştü. Toplam konut satışları içinde yabancılara satışların payı yüzde 1,3 olarak kaydedildi. Yabancı yatırımcıların en fazla konut satın aldığı iller arasında İstanbul, Antalya ve Mersin öne çıkıyor. Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan toplam konut satışı ise geçen yıla göre yüzde 23,1 azalışla 3 bin 4 olarak gerçekleşti. Şubat ayında yabancı uyruklulara yapılan konut satışlarında Rusya Federasyonu vatandaşları ilk sırada yer aldı. Ülkelere göre yabancılara yapılan konut satış rakamları şöyle sıralanıyor: Rusya Federasyonu: 256, İran: 133, Irak: 99.