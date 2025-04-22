KONUTDER Başkanlığına Ziya Yılmaz Atandı

GENEL KURULDA YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

KONUTDER’in seçimli olağan genel kurulu, İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu kuruldaki seçimde, KONUTDER’in yeni yönetim kurulu başkanı oy birliğiyle Ziya Yılmaz oldu. Ramadan Kumova’dan görevi devralan Yılmaz, derneğin bugüne kadar konut ihtiyacının belirlenmesi için kapsamlı raporlar ve araştırmalar yaptığını ve konuta erişimi kolaylaştıracak çeşitli modeller geliştirdiğini belirtti.

YENİ DÖNEM HEDEFLERİ

Yılmaz, yeni yönetimin bu başarıları daha ileri taşımayı amaçladığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: “Yeni dönemde de İstanbul’un gelecek 10 yıllık konut ihtiyacını analiz eden, konut ihtiyacının sosyolojik boyutlarını ele alan ve sektörün nabzını tutan çalışmalarımıza devam etmekle kalmayıp, bu çalışmaların kapsamını genişleten yeni araştırmalarla zenginleştireceğiz.”

SEKTÖRE KATKI VE POLİTİKA GELİŞTİRECEK

KONUTDER’in bilimsel ve analitik kapasitesini daha da artırmayı hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, sektöre katkı sağlamayı sürdüreceklerini dile getirdi. Ayrıca, konuta erişimi artıracak finansman modelleri ile deprem güvenliğini önceliklendiren nitelikli konut arzının artırılmasına yönelik projeler geliştireceklerini açıkladı. Yapı tasarruf sistemleri, kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir şehirleşme gibi kritik konularda da politika geliştiren ve çözüm odaklı bir aktör olmaya devam edeceklerini belirtti.