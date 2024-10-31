Konutlar Tamamlandı, Devlet Destek Veriyor

DEPREM KONUTLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye’de tamamlanan deprem konutları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, “Devlet daha ne yapsın ki?” diyerek, konutlar sayesinde yuvasına kavuşan bir yurttaşın duygularını dile getirdi.

MİLLETİMİZİN HUZURUNA VURGU

Osmaniye’deki bu projelerin, milletin her bireyinin hak ettiği huzurlu yaşama ulaşması için büyük önem taşıdığını belirtti. Bakan Kurum, “Böyle bir millete ne yapsak az gelir. Milletimizin her ferdinin, hak ettiği huzurlu yaşama erişmesi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz.” ifadeleriyle taahhüdünü sürdürdü.