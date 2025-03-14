Konya’da 4.2 Deprem: AFAD Açıkladı

Türkiye, bir deprem haberiyle daha gündem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’nın verdiği bilgiye göre, Konya’nın Kulu ilçesinde bugün saat 14.44’te 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 11.62 kilometre olarak açıklandı. Bu olay, “Konya’da deprem olmaz” şeklindeki yerleşmiş algının çökmesine neden olurken, Türkiye’nin herhangi bir bölgesinin deprem riskinden tamamen uzak olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

DEPREMIN DETAYLARI

AFAD’ın ilk verilerine göre, depremin merkez üssü Kulu olarak kayıtlara geçti. Saat 14.44’te meydana gelen bu sarsıntı, 11.62 kilometre derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle yüzeye yakın bir deprem olarak ön plana çıktı. Halen depremin şiddeti ve çevre illerdeki etkisi hakkında detaylı bilgi verilmedi, fakat yetkililerin bölgedeki durumu incelemeye aldığı belirtildi.

“KONYA’DA DEPREM OLMAZ” ALGISI ÇÖKTÜ

AFAD’ın 11.62 kilometre derinlikte kaydettiği bu sarsıntı, Türkiye’nin her bölgesinde deprem riskinin bulunduğunu bir kez daha kanıtladı. Konya, genellikle düşük deprem riskine sahip bir bölge olarak düşünülüyordu. “Konya’da asla deprem olmaz” söylemiyle anılan şehir, bu 4.2’lik sarsıntıyla birlikte bu algının sona ermesine neden oldu. Uzmanlar, Türkiye’nin jeolojik yapısı nedeniyle hiçbir bölgenin depremden tamamen muaf olmadığını hatırlatırken, Kulu’daki bu deprem, bu gerçeği bir kez daha akıllara getirdi. Sosyal medya platformlarında da “Türkiye’de güvenli yer yok” yorumları hızla yayılmaya başladı.