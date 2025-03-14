Konya’da 4.2’lik Deprem! AFAD’dan Açıklama

Türkiye, bir deprem olayı ile gündemini tekrar sarsmış durumda. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Konya’nın Kulu ilçesinde bugün saat 14.44’te 4.2 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntının derinliği 11.62 kilometre olarak kaydedildi. Bu durum, “Konya’da deprem olmaz” algısını çürütürken, Türkiye’nin hiçbir bölgesinin depremsellik açısından tamamen güvenli olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

depremin detayları

AFAD’ın ilk verilerine göre, depremin merkez üssü Kulu olarak belirlendi. Saat 14.44’te gerçekleşen bu sarsıntı, 11.62 kilometre derinlikte olması nedeniyle yüzeye yakın bir deprem olarak dikkati çekiyor. Şu an için depremin şiddeti ve çevre illerde yarattığı etki hakkında belirgin bir bilgi paylaşılmadı, fakat yetkililer bölgedeki durumu yakından incelemeye almış durumda.

“konya’da deprem olmaz” algısı çöktü

AFAD tarafından ölçülen 11.62 kilometre derinlikteki bu sarsıntı, Türkiye’nin her bölgesinin deprem riski taşıdığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Konya, genellikle düşük deprem riski taşıyan bir il olarak bilinse de, “Konya’da asla deprem olmaz” algısı, 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı ile ciddi bir şekilde sarsıldı. Uzmanlar, Türkiye’nin jeolojik yapısı gereği hiçbir bölgesinin depremden tamamen muaf olamayacağına dikkat çekerken, Kulu’daki bu olay, bu gerçeği bir kez daha hatırlattı. Sosyal medya platformlarında da “Türkiye’de güvenli yer yok” şeklindeki yorumlar hızla yayıldı.