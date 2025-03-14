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Konya’da 4.2 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

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DEPREM HABERİ GÜNDEMDE

Türkiye, bir deprem haberiyle yeniden gündemde. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’nın açıklamasına göre, Konya’nın Kulu ilçesinde bugün saat 14.44’te 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin 11.62 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Bu sarsıntı, “Konya’da deprem olmaz” algısını da yerle bir ederken, Türkiye’nin hiçbir bölgesinin deprem riskinden tamamen uzak olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

depremin merkez üssü ve derinliği

AFAD’ın ilk verilerine göre, depremin merkez üssü Kulu olarak kaydedildi. Saat 14.44’te meydana gelen sarsıntının 11.62 kilometre derinlikte gerçekleşmesi, bu durumu yüzeye yakın bir deprem olarak öne çıkarıyor. Şu an için depremin şiddeti ve çevre illerdeki etkisi hakkında net bilgi verilmemiş olsa da, yetkililer bölgedeki durumu incelemeye aldı.

konya’daki algı çöktü

AFAD’ın ölçümlerine göre, bu 11.62 kilometre derinliğindeki sarsıntı, Türkiye’nin her bölgesinde deprem riskinin bulunduğunu bir kez daha kanıtladı. Genelde deprem riski düşük bir bölge olarak bilinen Konya, “Konya’da asla deprem olmaz” söylemiyle anılıyordu. Ancak bu 4.2’lik sarsıntı, söz konusu algıyı sarsmış durumda. Uzmanlar, Türkiye’nin jeolojik yapısı nedeniyle hiçbir bölgesinin depremden tamamen muaf olamayacağını ifade ediyor. Kulu’daki bu deprem, bu gerçeği bir kez daha hatırlatırken, sosyal medyada “Türkiye’de güvenli yer yok” yorumları hızla yayıldı.

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