Konya’da 4.2 Şiddetinde Deprem Oldu

Türkiye, bir deprem olayıyla daha gündem oluşturdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’nın verdiği bilgilere göre, Konya’nın Kulu ilçesinde bugün saat 14.44’te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin, yerin 11.62 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Meydana gelen sarsıntı, “Konya’da deprem olmaz” düşüncesini çürütürken, Türkiye’nin hiçbir bölgesinin deprem riskinden tam anlamıyla uzak olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

depremin merkez üssü kulu

AFAD’ın ilk verilerine göre, depremin merkez üssü Kulu olarak tespit edildi. Saat 14.44’te gerçekleşen sarsıntı, 11.62 kilometre derinlikte olup, yüzeye yakın bir deprem olarak dikkat çekmekte. Şu an için depremin şiddeti ve çevre illerdeki etkisi hakkında detaylı bilgilere ulaşılamadı, ancak yetkililer bölgedeki durumu incelemeye aldı.

konya’daki algı yıkıldı

AFAD’ın ölçtüğü bu 11.62 kilometre derinlikteki depremin, Türkiye’nin her bölgesinde deprem riski bulunduğunu bir kez daha kanıtladı. Genellikle deprem riskinin düşük olduğu düşünülen Konya, yıllardır “Konya’da asla deprem olmaz” söylemiyle anılmaktaydı. Ancak 4.2’lik sarsıntı, bu algıyı değiştirmekte. Uzmanlar, Türkiye’nin jeolojik özellikleri nedeniyle hiçbir bölgesinin depremden tamamen muaf işlemeyip, Kulu’daki bu olay, bu gerçeği bir kez daha hatırlatıyor. Sosyal medyada ise “Türkiye’de güvenli yer yok” yorumları hızla yayıldı.