Konya’da 4 Yaşındaki Çocuğa İstismar

OLAYIN BAŞLANGICI

Konya’nın Karatay ilçesinde yaşayan bir aile, 10 Ağustos tarihinde 4 yaşındaki kızlarının sağlık durumu hakkında endişelenerek hastaneye gitmeyi tercih etti. Hastane kontrolleri sonucunda, çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Ailenin şikayetinin ardından Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği, olaya ilişkin bir soruşturma başlattı. Çocuğun yaşadığı mahallede bulunan yaklaşık 250 güvenlik kamerası ile 500 saatlik görüntü detaylı bir şekilde incelendi.

ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ TESPİTLER

Ekipler, 11 ayrı suç kaydı bulunan 24 yaşındaki inşaat işçisi Ahmet Özçelik’le ilgili bazı tespitler yaptı. Özçelik’in, küçük kız ile birlikte bir binaya girdiği ve çatısına çıktığı belirlendi. Özçelik, pazartesi akşamı evinde gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla tutuklandı.