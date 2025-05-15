Konya’da 5,2 Şiddetinde Deprem Oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) web sitesinde yer alan bilgilere göre, merkezi Konya’nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği kaydedildi. Sarsıntının 18,73 kilometre derinlikte oluştuğu ve Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği belirlendi. Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını aktararak, “Saha çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya merkezli deprem sonrası bir açıklama yaptı. Yerlikaya, “Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” şeklinde konuştu.

KURUM: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti. Kurum, Kulu’da saha tarama çalışmalarının başladığını ifade etti.

ÇOK ÖNEMLİ BİR DEPREM OLDUĞU KANAATİNDE DEĞİLİM

Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV’ye depremin etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz, “Orta derinlikte bir deprem. Tuz Gölü Fayı’nda meydana gelen bir sarsıntı. Bu fay, çok uzun aralıklarla deprem üreten bir fay. Binlerce yılda bir deprem meydana getiriyor.” dedi. Bu depremin büyük bir deprem işareti olarak algılanmaması gerektiğine vurgu yapan Tüysüz, “Hasar gören evler varsa bu evlere girmemek gerekiyor. Ben kendi adıma çok önemli bir deprem olacağı kanaatinde değilim.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, çok kötü yapılmış yapılarda duvarlarda çatlak ve sıva dökülmesi olabileceğini belirtti.

BURASI NİSPETEN ÜLKEMİZİN SAKİN BİR YÖRESİ

Deprem sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem, verev doğrultu atımlı Tuz Gölü Fay Zonu içinde gerçekleşti. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi.” şeklinde ifadelerde bulundu.