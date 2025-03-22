Konya’da Alacak Meselesi Kavgası

OLAY YERİNDE ÇIKAN TARTIŞMA

Konya’da akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Büyükşahin Caddesi üzerinde, G.P. ve Z.E.U. ile C.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir karşılaşma yaşandı.

YARALILARA MÜDAHALE

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle G.P., yanında bulunan tabanca ile Z.E.U. ile C.Ç.’yi bacaklarından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine hızla sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Polis, olay yerinde detaylı incelemeler yaptıktan sonra iki kişiyi yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.