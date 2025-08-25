Konya’da Baba-Oğul Silahlı Saldırı!

DEHŞET VEREN OLAY

Saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesinde, Karaaslan Mahallesi’nde yer alan bir apartmanın bahçesinde meydana gelen olay korkunçtu. Hurdacılık yaptığı bilinen Mehmet Koçyiğit ile oğlu Servet Koçyiğit, bahçelerindeki otomobillerine binerken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla gerçekleştirilen ateşte, Mehmet Koçyiğit vücudunun farklı yerlerinden, oğlu Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahaleyi alan Servet Koçyiğit, Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Servet Koçyiğit, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

POLİSİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay sonrası polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara başladı. Bu korkunç olay, bölge halkında büyük bir şok ve üzüntü yarattı.