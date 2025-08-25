Konya’da Baba Ve Oğlu Öldürüldü

DEHŞET VEREN SİLAHLI SALDIRI

Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’ta, sabah saat 08.30 sularında büyük bir olay yaşandı. Hurdacılık yapan Mehmet Koçyiğit ile oğlu Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binerken silahlı bir saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateşte Mehmet Koçyiğit çeşitli yerlerinden; Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Mahalle sakinlerinin ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Oğul Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Servet Koçyiğit de burada yaşamını yitirdi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Baba ve oğlun cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın ardından polis, saldırıyı gerçekleştiren ya da bu olayla bağlantılı olan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.