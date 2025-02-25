Gündem

Konya’da Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

konya-da-balkondan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti

ŞİZOFRENİ HASTASI KADIN DÜŞTÜ

Konya’nın Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde, şizofreni hastası olarak bilinen 63 yaşındaki Satı Bircan, yaşadığı evin 2. kat balkonundan düşerek yaralandı. Olay sonrasında kadının durumunu değerlendirmek amacıyla hemen ambulans çağrıldı ve Bircan, Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Hastaneye ulaştıktan sonra tedavi altına alınan Satı Bircan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ormanda Devrilen Tomruklar Yaralanmaya Sebep Oldu

Isparta'da orman kesim sahasında tomrukların devrilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem

Elektrikli Battaniye Yangını Can Aldı

Samsun'da elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangında yaralanan yaşlı kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.