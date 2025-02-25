Konya’da Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

ŞİZOFRENİ HASTASI KADIN DÜŞTÜ

Konya’nın Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde, şizofreni hastası olarak bilinen 63 yaşındaki Satı Bircan, yaşadığı evin 2. kat balkonundan düşerek yaralandı. Olay sonrasında kadının durumunu değerlendirmek amacıyla hemen ambulans çağrıldı ve Bircan, Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Hastaneye ulaştıktan sonra tedavi altına alınan Satı Bircan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.