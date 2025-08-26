Konya’da Doktor Olayı Tepki Çekti

KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ’NDE GÖRÜLEN OLAY

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde meydana geldiği iddia edilen durum, dikkat çekici bir tartışma yarattı. Görevli doktor, “açık” kıyafet giyen genç bir kadının muayenesini kabul etmedi. Bu durum, doktorun genç kızı ‘teşhirci’ olarak itham etmesiyle sonuçlandı ve genç kız gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada geniş yankı bulan olay, kamuoyunda büyük bir tepki oluşturdu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşanan olayın ardından Sağlık Bakanlığı duruma el koydu ve doktor ile ilgili idari soruşturma başlattığını duyurdu. Bakanlık, olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattığını bildirdi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir,” ifadeleri kullanıldı. Yaşanan olay, sağlık hizmetlerinde nitelik ve hasta haklarının önemi üzerine yeniden düşünülmesini sağladı.