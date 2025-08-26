Gündem

Konya’da Doktor Olayı Tepki Çekti

konya-da-doktor-olayi-tepki-cekti

KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ’NDE GÖRÜLEN OLAY

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde meydana geldiği iddia edilen durum, dikkat çekici bir tartışma yarattı. Görevli doktor, “açık” kıyafet giyen genç bir kadının muayenesini kabul etmedi. Bu durum, doktorun genç kızı ‘teşhirci’ olarak itham etmesiyle sonuçlandı ve genç kız gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada geniş yankı bulan olay, kamuoyunda büyük bir tepki oluşturdu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşanan olayın ardından Sağlık Bakanlığı duruma el koydu ve doktor ile ilgili idari soruşturma başlattığını duyurdu. Bakanlık, olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattığını bildirdi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir,” ifadeleri kullanıldı. Yaşanan olay, sağlık hizmetlerinde nitelik ve hasta haklarının önemi üzerine yeniden düşünülmesini sağladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Konya’da Zanlı Tarlada Yakalandı

Konya'da bir baba ve 11 yaşındaki oğlunun cinayet şüphelisi, saklandığı mısır tarlasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

Ankara’da Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'da hafriyat kamyonunun bir otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, olayın meydana geldiği bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.