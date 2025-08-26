Konya’da Doktor Soruşturması Başlatıldı

OLAYIN DETAYLARI

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde bildirilene göre, görevli doktorun kıyafetinin “açık” olduğunu belirttiği genç bir kadına muayene yapmayı reddettiği iddia ediliyor. Bu durumdan dolayı doktorun kendisini ‘teşhirci’ olarak nitelendirdiği genç kız gözyaşlarına hâkim olamıyor. Sosyal medya platformlarında bu olay büyük tepki topladı ve tepkiler sonrası Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlık, doktor hakkında idari soruşturma açıldığını kamuoyuna duyurdu.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir.”