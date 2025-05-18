Konya’da İnşaatta Ceset Bulundu!

İNŞAATTA BULUNAN CANSIZ BEDEN

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde, Keçeciler Mahallesi Bozkurt Sokak’ta bir inşaat alanında hareketsiz bir beden olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, hareketsiz yatan cesedin Emrah Urdemir adına ait olduğu yakınları tarafından doğrulandı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Urdemir’in cansız bedeni, ölüm sebebinin net olarak belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu’na taşındı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Olayın tüm detayları üzerinde çalışılmakta.