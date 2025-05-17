Konya’da İnşaatta Ceset Bulundu!

BİR İNŞAATTA HAREKETSİZ BULUNAN BİR KİŞİ

Konya’nın Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bozkurt Sokak’ta yer alan bir inşaatta, hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine hemen polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan inceleme neticesinde, cansız bedenin Emrah Urdemir adına kayıtlı olduğu, yakınlarının teşhisi ile tespit edildi.

ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENİYOR

Urdemir’in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, bu trajik olay ile ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma süreci başlattı. Olayın detayları üzerinde derinlemesine bir araştırma yapılıyor.