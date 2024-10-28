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“Konya’da İnşaatta Tartışma Sonrası Cinayet”

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OLAYIN YERİ VE SEBEBİ

Olay, Meydan Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde gerçekleşti. İnşaatta çalışan Manaf K. ile Hasip Asuri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek ciddi bir duruma geldi.

KAVGANIN SONUCU

Kavga sırasında Manaf K., Hasip Asuri’yi inşaatın 3’üncü katından aşağıya attı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, kanlar içindeki Asuri’yi ambulansla Çumra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

TIBBİ MÜDAHALE VE SONUÇ

Hasip Asuri, hastaneye ulaştıktan sonra ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Asuri, yaşamını yitirdi. Olayın ardından katil zanlısı ise yakalandı.

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