Konya’da Kanlı İnfaz! Baba ve Oğlu Öldürüldü

DEHŞET VEREN SALDIRI

Sabah saat 08.30 civarında, Karatay ilçesindeki Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’taki bir apartmanın bahçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Hurdacılık yaptığı söylenen Mehmet Koçyiğit ile oğlu Servet Koçyiğit, bahçede otomobillerine binmek istedikleri sırada silahlı saldırıya maruz kaldı. Saldırı sırasında Mehmet Koçyiğit, vücudunun birçok yerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı gören mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine ulaştı. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, Mehmet Koçyiğit’in olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Yaralanan Servet Koçyiğit, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Servet Koçyiğit de hayatını kaybetti.

CENAZELER OTPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Baba ve oğulun cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için geniş çaplı bir çalışma başlattı.