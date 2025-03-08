Konya’da Köpek Saldırısına Bakan Tepkisi

BAKAN YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMALARI

Bakan Yerlikaya, Konya’daki acı olayın ardından yapılan çalışmalara dikkat çekti. Daha önceki şehirlerde de benzer durumlar için müfettişler gönderdiklerini belirtti. “O gün müfettiş gönderdik. Onlara şunu söyledik, gidin buralara bakın bakanlık olarak belirlediğimiz kurallara uyuyor mu” diye ifade etti. Yerlikaya, sokak hayvanlarının toplanmadığını ve bu görevi eksik yapanlar olduğunu vurguladı. Konya’ya müfettiş gönderdiğini ve hayvanların toplanıp toplanmadığını kontrol ettireceğini duyurdu.

HAYVANLARA YAKLAŞIM VE KANUNLAR

Kendi evinde üç kedisi olduğunu ve hayvanları sevdiğini belirten Yerlikaya, “Hepsinde çip var” diyerek sokak hayvanları yasasının uygulanması gerekliliğini ifade etti. Konya için müfettiş görevlendirileceğini müjdeledi ve belediyelere hayvanları toplama konusunda net bir mesaj verdi. “Ya toplanacak ya da yasayı uygulayacağız” dedi.

EYLEM PLANLARI

Yerlikaya, 31 Büyükşehir Belediyesi ve 50 şehirde vatandaşların talepleri doğrultusunda kanunların uygulanması için gereken adımları atacaklarını söyledi. Sokak hayvanlarının, insani ve vicdani bir duruşla korunmasının önemli olduğunu söyleyen bakan, İçişleri Bakanı olarak il ve ilçe belediyelerinin gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti. “Ya da ben hukuki olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım ki bir daha 2 yaşındaki Rana’mız gibi çocuklarımız toprağa gitmesin” diye ekledi.