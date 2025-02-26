Konya’da Otomobil Patladı: 2 Ölü, 2 Yaralı

KONYA’DA MEYDANA GELEN PATLAMA

Konya’da, hastaneden çıkış yapan bir ailenin aracında gerçekleşen patlamada, 3 aylık Mustafa Çakmak ile 18 yaşındaki teyzesi Rabia Yıldız yaşamını yitirdi. Patlamada, 22 yaşındaki baba Halil Çakmak ve anne Fatma Çakmak ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre patlamanın sebebi otomobilde bulunan oksijen tüpü olduğu öğrenildi.

AİLENİN HASTANEYE DÖNÜŞÜ KORKUNÇ SONUÇLAR DOĞURDU

Alınan bilgilere göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden çıkış yapan ailenin kullandığı 42 D 9030 plakalı otomobilde belirsiz bir sebeple patlama meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinin ardından, patlamada 3 aylık bebek Mustafa Çakmak ve teyzesi Rabia Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Halil ve Fatma Çakmak, ambulansla hastaneye götürüldü.

YENİDOĞAN SERVİSİNDEN TABURCU OLDUKTAN SONRA PATLAMA YAŞANDI

Patlama gerçekleşmeden önce, Fatma ve Halil Çakmak çiftinin, tedavi gördükleri yenidoğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebekleri Mustafa’yı alarak evlerine dönecekleri öğrenildi. Olayın sebebi ile ilgili soruşturma ise halen devam ediyor.