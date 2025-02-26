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Konya’da Otomobilde Patlama: 2 Ölü, 2 Yaralı

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OLAYDA HAYATINI KAYBEDENLER

Konya’da hastaneden çıkan bir ailenin otomobilinde yaşanan patlamada, 3 aylık Mustafa Çakmak ve 18 yaşındaki teyzesi Rabia Yıldız hayatını kaybetti. Patlama sonucunda baba Halil Çakmak ve anne Fatma Çakmak yaralandı. İlk belirlemelere göre, patlamanın sebebi otomobilde bulunan oksijen tüpü oldu.

PATLAMAYLA İLGİLİ DETAYLAR

Alınan bilgilere göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden çıkan ailenin içinde bulunduğu 42 D 9030 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar neticesinde, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

TEDİVİ GÖREN BEBEK VE AİLESİ

Patlamada hayatını kaybeden 3 aylık bebek Mustafa’nın ve teyzesi Rabia’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı çift, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Fatma ve Halil Çakmak çifti, yenidoğan servisinden taburcu olan bebeklerini alarak evlerine doğru yola çıkmayı planlıyordu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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