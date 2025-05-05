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Konya’da Patlama: 12 Yaralı Var

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PATLAMA OLAYI KONYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Konya’nın Karatay ilçesinde, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama gerçekleşti. Dört katlı bir binanın üçüncü katında meydana gelen olayda, 1’i ağır 12 kişi yaralandı. Olay, saat 01.40 sıralarında Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerinde meydana geldi. Patlamanın ardından, binanın üçüncü katında yangın çıkma durumu yaşandı. Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama sonucunda yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi. Konya Valiliği ise olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor ve olayda toplam 12 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Valinin olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu ve patlamanın nedenleri üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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