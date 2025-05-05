Konya’da Patlama: 12 Yaralı Var

DOĞAL GAZ KAYNAKLI PATLAMA MEYDANA GELDİ

Konya’nın Karatay ilçesinde, dört katlı bir binanın üçüncü katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen ciddi bir patlama gerçekleşti. Olayda 1’i ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Olay, saat 01.40 sularında, Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi’nde bulunan binada gerçekleşti. Patlama sonrasında, binanın üçüncü katında büyük bir yangın çıktı. Hemen ardından olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki hızlı müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi. Konya Valiliği, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirildi ve 1’i ağır 12 kişinin yaralandığı vurgulandı. Vali İbrahim Akın, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri, patlamanın nedenlerini araştırmak amacıyla çalışmalara devam ediyor.