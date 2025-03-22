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Konya’da Silahlı Çatışma: 2 Yaralı

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OLAYIN KONTROL ALTINA ALINMASI

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde, akşam saatlerinde Horozluhan Mahallesi Büyükşahin Caddesi üzerinde, G.P. ile alacak verecek meselesi bulunan Z.E.U. ve C.Ç. karşılaştı. Aralarında yaşanan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Bu sırada G.P., yanında bulunan tabancayla Z.E.U. ve C.Ç.’yi bacaklarından vurarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından iki kişiyi yaralayan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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