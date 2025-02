Konya’da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

OLAYIN MAHALLESİ VE ZAMANI

Olay, saat 21.00 sıralarında Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi’nde gerçekleşiyor. İddialara göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıkıyor. Bu tartışma, tarafların yakınlarının olaya müdahil olmasıyla birlikte silahlar ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüşüyor.

KAVGANIN SONUÇLARI VE YARALILAR

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk ediliyor. Kavgada ağır yaralanan Arda Kurnaz, Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Diğer yaralılar ise Taha Kurnaz (31), Şükrü Ali Ever (25), Adem Ever (55), Serkan Karşı (19) ve Ömer Ever (14) olarak belirtiliyor ve bunlar Konya ve Seydişehir’deki hastanelere yönlendiriliyor.

ARDA KURNAZ’IN DURUMU

Yaralılardan durumu ağır olan Arda Kurnaz, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.