Konya’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

DEHŞET VEREN SALDIRI

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesinin Karaaslan Mahallesi’nde, Övgü Sokak’taki bir apartmanın bahçesinde gerçekleşti. Hurdacılık yaptığı söylenen Mehmet Koçyiğit ve yanında bulunan oğlu Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki araçlarına binmek isterken silahlı saldırıya maruz kaldı. Saldırıda, Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli bölgelerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVE KOYULDU

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede, Mehmet Koçyiğit’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olan Servet Koçyiğit, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada doktorların tüm çabasına rağmen Servet Koçyiğit de hayata tutunamadı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Baba ve oğulun cenazeleri, gerekli otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.