Konya Merkezli 9 İl FETÖ Operasyonu

POLİS OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Türk polisi, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekliyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, Konya’da FETÖ’ye yönelik bir çalışma başlatılıyor. Bu çalışma çerçevesinde, FETÖ’nün “Askeri Mahrem Yapılanması” içinde görev alan şahıslar üzerinde teknik ve fiziki takipler gerçekleştiriliyor.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstihbari çalışmaların tamamlanmasının ardından, Konya merkezli İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa’da operasyonlar düzenleniyor. Bu operasyonlarda 20 şüpheli yakalanıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyona ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “FETÖ’ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı! Konya merkezli 9 ilde FETÖ’ye yönelik bugün düzenlediğimiz operasyonlarda; aralarında Kamu Personelinin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı” ifadelerine yer veriyor. Bakan Yerlikaya, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, “Şüphelilerin FETÖ’nün Askeri Mahrem Yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi” açıklamasında bulunuyor.

Hızla gelişen olayların ardından, Bakan Yerlikaya, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz” şeklinde destek mesajı veriyor.