Konya Ovası’nda Su Krizi Devam Ediyor

KURU MEVSİMLERİN ETKİSİ

Sonbahar, kış ve ilkbahar dönemlerinde yaşanan yağış kıtlığının ardından yaz sıcaklarının neden olduğu su krizi, yeraltı su kaynaklarının seviyesindeki düşüşü devam ettiriyor. Bölgedeki su kaynaklarında ağustos ayında gerçekleştirilen seviye ölçümleri, geçmiş yıllara oranla su hacminin önemli ölçüde azaldığını ortaya koyuyor.

DÜŞÜŞ HIZLANIYOR

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) verilerine göre, ülkemizin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü’nde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 hacimsel azalma yaşandı ve doluluk oranı yüzde 55’e düştü. Su seviyesi azalmanın devam ettiği gölün yüzeyini su bitkileri kapladı. Ayrıca, kentin önemli içme suyu kaynakları arasında bulunan Altınapa Barajı’nda yüzde 25, Bağbaşı Barajı’nda ise yüzde 8’lik hacimsel azalma gözlemlendi. Doluluk oranları ise Apa Barajı’nda yüzde 1, Bozkır Barajı’nda yüzde 6, Bağbaşı Barajı’nda yüzde 16, Altınapa Barajı’nda yüzde 8, Çavuşcugöl Depolaması’nda yüzde 14 ve İvriz Barajı’nda yüzde 9 olarak ölçüldü.

SU SEVİYELERİNDEKİ KRİTİK DÜŞÜŞ

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, sadece Konya Kapalı Havzası’nda değil, ülke genelinde de aşırı kurak bir yaz dönemi geçirildiğini aktardı. Yakın zamanın en kurak dönemini yaşadıklarına dikkat çeken Arık, bu durumun mevcut baraj, göl ve göletlerdeki su seviyelerinin ciddi şekilde azaldığını belirtti. Kuraklığın etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini söyleyen Arık, “Baraj, göl ve göletlerimizin bazılarındaki düşüş tehlikeli derecede, oradaki yaşamı destekleyemeyecek seviyelerde su seviyelerinde azalmalar söz konusu” şeklinde konuştu.

SICAKLIKLAR VE YERALTISU SORUNU

Arık, uzun müddettir Konya için yeraltı su kaynaklarının ciddi bir problem yarattığını belirtti. Yağışların az olması ve havzayı destekleyen akarsuların bulunmamasının yeraltı suyu kullanımını arttırdığını, bu kaynakların da kritik seviyelere düştüğünü ifade etti. Ayrıca, “Kuraklığın yanında sıcaklıklar da aşırı yüksek seyrediyor. Bu yüzden su seviyelerimizde ciddi oranda düşüşler gözlendi,” dedi. Konya Kapalı Havzası’na baktığında, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’yi kapsayan büyük bir havza olduğunu belirten Arık, genel olarak bölgenin yağışlarının oldukça düşük seyrettiğini vurguladı. Metrekareye ortalama 380-400 milimetre düşen yağış miktarının bu yıl 300 milimetrenin altına düştüğünü, 250 milimetre seviyesinin çölleşme sınırını temsil ettiğini aktardı. Bunu da dikkate alarak, yağışlı bir döneme dönüş yapılmasını umduklarını belirtti. Ancak uzmanların açıklamaları ve projeksiyonlarına göre, yüzyılın sonuna kadar hava sıcaklıklarında ortalama 3.5-7 derece arasında bir artış beklediklerini sözlerine ekledi.