Konya Ovası Su Seviyesi Düşüyor!

SU KAYNAKLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALARM VERİYOR

Son on beş yılın en kurak kışını geçiren Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda barajların doluluk oranları kritik bir seviyeye düştü. İçme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranları dikkat çekiyor. Örneğin, Altınapa Barajı’nda 2023 yılının mayıs ayında ölçülen su miktarı yaklaşık 27 milyon metreküp iken, 2025 yılının 15 Mayıs günü bu değer 5,7 milyon metreküpe gerileyerek alarm verici bir duruma geldi.

KURAKLIK SU KAYNAKLARINI TEHDİT EDİYOR

Kuraklığın devam etmesi durumunda yer altı su kaynaklarına dönülebileceğini belirten Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, “Konya’ya en yakın içme suyu kaynağımız Altınapa Barajı’ndan suları alıyoruz. Altınapa Barajı normal şartlarda 15-20 milyon metreküplük emniyetli bir hacimde olması gerekirken, kış mevsiminde yağışlar çok düşük oldu ve 4 milyon metreküp seviyesine kadar geriledi.” dedi. Arık, Nisan yağışlarıyla birlikte bir miktar artış gözlense de mevcut durumun yeterli olmadığını belirtti. “Yağış periyodunun bir süre daha devam etmesi veya Altınapa Barajı’nın beslenmesi gerekiyor. Bu durum gerçekleşmezse tekrar doğrudan yer altı sularına yöneliriz.” diye ekledi.

KONYA’DA TARIMDA KURAKLIĞIN ETKİLERİ

Arık, Konya Ovası’nın son 15 yılın en kurak kışını yaşadığını söyledi. Tarım yılı olarak belirlenen ekim ve nisan ayındaki dönemde geriye doğru bakıldığında, “Konya genelinde yıllık 382 milimetre civarında yağışlar gözlenirken, geçtiğimiz yıl bu rakam 300 milimetreye düştü. Bunun önemli bir kısmı kış mevsiminde gerçekleşti.” dedi. Gelecek yıl Mayıs ayı veya sonbahardaki yağışların normale dönmemesi halinde, uzun yıllar ortalamasının altında bir yağış alınabileceğini belirtti.

SUYUN TASARRUFLU KULLANILMASI GEREKEN BİR KONU

Prof. Dr. Arık, Konya’nın yıllık olarak en az 100 milyon metreküp suya ihtiyaç duyduğunu, bu suyun karşılanması için Altınapa Barajı’nın önemli bir destek sağladığını vurguladı. “Yer altı su üretim kuyularının yoğun kullanımı ile belki bu açık kısmen telafi edilebilir ama vatandaşlarımızın suyu daha tasarruflu kullanmaları gerekiyor.” şeklinde ifade etti. “Yaz döneminde eğer mayıs ve haziran aylarında beklenen yağışlar gerçekleşmezse su ile ilgili sorunlar yaşanabilir.” uyarısında bulundu.