Konyaspor Başkanı’ndan Galatasaray Maçı Tepkisi

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Konyaspor, Süper Lig’in 21’inci haftasında Galatasaray’a deplasmanda 1-0 yenildi. Mücadelenin ardından Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Korkmaz, Bolu’daki yangın felaketinde ve Konya’da meydana gelen bina çökmesinde yaşamını kaybedenlere başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar temenni etti.

HAKEM YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Maçtaki hakem yönetiminden memnun olmadığını belirten Ömer Korkmaz, “Galatasaray ile oynadığımız bu maçı tehdit eden bir oyunla tamamlıyoruz. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Konyaspor olarak sahada kalmaya ve oyun oynamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde, bugün Ahmed Kutucu sahadaydı. Eyüpspor’da olsa bu pozisyonlar için oyundan atılacak mıydı? Ayrıca Adil’e yapılan bir müdahale var ve bunun için bir kırmızı kart beklentimiz söz konusu. Oyunumuz değil, bu tarz kararları değerlendiriyoruz. Maçta 6 dakika uzatma veriliyor, fakat uzatma süresinde yaklaşık 2,5 dakika oyun durdu ve 54’üncü saniyede maç sona erdi” şeklinde konuştu.