“Konyasporlu Taraftarlarla Tartışma Yaşandı!”

KONYASPOR’UN YARI FİNAL MÜCADDELESİ

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Galatasaray’ı konuk etti. Mücadele öncesinde Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, zemini değerlendirmek üzere sahaya çıktı. Bu sırada Konyaspor taraftarlarından tepki aldı. Bu durum üzerine Bardakcı, taraftarla karşı karşıya gelerek bir tartışma yaşadı.

TARTIŞMANIN DİNLENMESİ

Yaşanan tartışmanın daha da büyümesini Konyaspor’un forvet oyuncusu Umut Nayir engelledi. Kısa bir süre sonra Abdülkerim Bardakcı, soyunma odasına doğru yöneldi.